В Самаре из-за проведения форума «iВолга-2023» перекроют дороги с 10 июля 2023 года

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 июля 2023 года, в Самарской области перекроют дороги. Изменения начнут действовать в 5:00. Они связаны с проведением форума «iВолга-2023». Информацию сообщили в мэрии.

– Будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2), – пояснили в городской администрации.

Изменения будут действовать до 20:00 3 августа 2023 года. Они не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Автомобилистов просят заранее планировать поездки.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.