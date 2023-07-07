Группа «Браво» и Леша Свик выступят на форуме «Вектор самарской науки»

Выступление состоится сцене СКК «Дворца Спорта». Фото: vk.com/svik_music

С 6 по 8 сентября 2023 года в Самаре пройдет Всероссийский форум «Вектор самарской науки». Участие в нем примут студенты, абитуриенты, преподаватели, ученые всех вузов губернии. Участников ждет обширная программа, в том числе – выступление звезд российской эстрады.

7 сентября в 19:00 на сцене СКК «Дворца Спорта» выступит Леша Свик. А 8 сентября состоится выступление группы «Браво». Они выйдут на сцену также в 19:00.

Попасть на концерты исполнителей смогут все участники Всероссийского форума «Вектор самарской науки». Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.