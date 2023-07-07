Появились фото с места смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

ЧП произошло в пятницу, 7 июля Фото: прокуратура Самарской области

Появились фотографии с места смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, который произошел в пятницу, 7 июля 2023 года. Кадрами поделились в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного органа побывали на месте происшествия. Территорию завода также посетили следователи, полиция и сотрудники Росгвардии.

Представители надзорного органа побывали на месте происшествия. Фото: прокуратура Самарской области

Напомним, взрыв на заводе произошел около полудня. Авария случилась во время ремонта технического трубопровода. В результате ЧП погибли шесть человек, двое получили ранения. Они находятся в больнице. По информации властей Чапаевска, родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК по Самарской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся проверки.

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