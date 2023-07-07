Появились фото с места смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

ЧП произошло в пятницу, 7 июля
Фото: прокуратура Самарской области
Появились фотографии с места смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, который произошел в пятницу, 7 июля 2023 года. Кадрами поделились в прокуратуре Самарской области.
Представители надзорного органа побывали на месте происшествия. Территорию завода также посетили следователи, полиция и сотрудники Росгвардии.
Представители надзорного органа побывали на месте происшествия.
Фото: прокуратура Самарской области
Напомним, взрыв на заводе произошел около полудня. Авария случилась во время ремонта технического трубопровода. В результате ЧП погибли шесть человек, двое получили ранения. Они находятся в больнице. По информации властей Чапаевска, родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК по Самарской области
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся проверки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Продолжили работу как ни в чем не бывало»: на заводе «Промсинтез» не стали эвакуировать людей после смертельного взрыва
На заводе «Промсинтез» не стали эвакуировать рабочих после взрыва 7 июля (подробности)