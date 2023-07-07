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НовостиОбщество7 июля 2023 17:00

Появилась новая информация о пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» под Самарой

Сведения сообщили в региональном Минздраве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Взрыв произошел около полудня в пятницу, 7 июля

Взрыв произошел около полудня в пятницу, 7 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация о пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» в Чапаевске. Напомним, они сейчас находятся под наблюдением медиков.

– Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое и средней степени тяжести, – рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, взрыв произошел около полудня в пятницу, 7 июля. В результате ЧП погибли шестеро человек. По информации городских властей, их родственникам будет оказана необходимая помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.