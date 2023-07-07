Депутаты Самарской губдмы выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Гройсмана

Виталия Гройсмана запомнили как легенду самарской губернии. Фото: Самарская губернская дума

В пятницу, 7 июля 2023 года, ушел из жизни доктор, тренер, политик, ученый, общественный деятель Виталий Гройсман. Депутаты и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразили соболезнования в связи со смертью легенды самарской земли.

– От депутатов Самарской губернской думы и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким в связи с уходом из жизни Виталия Гройсмана. Замечательный человек, одна из самых легендарных личностей самарской земли, Виталий Александрович был примером настоящего патриота, верного своему делу, родным и близким людям, – поделился Геннадий Котельников.

Спикер областного парламента отмечает, что жизнь Виталия Гройсмана была яркой. Он является почетным гражданином Самарской области и города Тольятти, кавалером ордена Почета, заслуженным врачом России, доктором медицинских наук. Два созыва он представлял интересы тольяттинцев в региональном парламенте, три — в Думе г.о. Тольятти.

– Более полувека Виталий Гройсман посвятил развитию здравоохранения города Тольятти, постоянно держал руку на пульсе жизни, всегда находился в гуще событий. Благодаря его таланту больница занимала лидирующие позиции по итогам работы лечебно-профилактических учреждений города и области. Еще одна грань таланта раскрылась в тренерской работе. Он подготовил 29 чемпионов мира и Европы по спортивной акробатике и прыжкам на батуте, его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, – подчеркнул Геннадий Котельников. – Мы всегда будем помнить все, что Виталий Александрович сделал в своей жизни для блага родного края и людей. Память о нем всегда будет жить в наших умах, душах и сердцах!