С 11 по 14 июля на нескольких улицах Самары отключат холодную воду

Где-то воду отключат на сутки, а где-то – на несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 11 по 14 июля 2023 года пройдут ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения. Из-за этого на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщает «РКС-Самара».

Во вторник, 11 июля, с 9:30 до 19:00 без воды будут сидеть жители домов № 124, 126 и 128 по улице Советской Армии. На сутки без воды с 8:00 12 июля до 9:00 13 июля останутся дома на улицах Льва Толстого (№ 96-120), Братьев Коростелевых (№ 17, 47-100), Красноармейской (№93, 93а, 99, 101, 103) и Арцыбушевской (№13, 27а, 32, 34, 34а). 12 июля под отключение также попадают дома на улицах Свободы (№ 232, 234, 238 и 240), Алма-Атинской, 28, Путейской, 29, Гвардейской (№19, 21, 24, 26) и на проспекте Металлургов (№ 89, 91, 93), там воды не будет с 9:00 до 14:00.

С 9:30 до 17:00 14 июля холодного водоснабжения не будет на улицах Сахалинской (№ 2-22), Русской (№ 3-27), Стандартной (№ 2-38) и Бобруйской (№59-79).