Семьям погибших при взрыве на заводе «Промсинтез» в Чапаевске выплатят по 500 тысяч рублей

В первую очередь обсудили поддержку семей погибших и пострадавших, а также безопасность коллектива завода. Фото: Андрей Савельев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после возвращения из зоны СВО провел совещание по ситуации на заводе «Промсинтез». В пятницу, 7 июля 2023 года, там прогремел взрыв, погибли шесть человек, еще двое работников завода в больнице. В совещании приняли участие руководство «Промсинтеза», а также представители ФСБ, следственного комитета, прокуратуры и мэр Чапаевска, где находится завод. В первую очередь обсудили поддержку семей погибших и пострадавших, а также безопасность коллектива завода.

- Сейчас все уполномоченные службы включились в проверку деятельности предприятия. Главное - это безопасность трудового коллектива и недопущение подобных ситуаций впредь. Нужно понять причину. Следственные действия ведутся. Версий несколько – говорить об этом преждевременно. Компетентные специалисты, следователи разберутся в этом вопросе. Сейчас нужно проверить обеспечение мер безопасности при производстве и хранении, в том числе неутилизированных остатков. Этим займемся в первую очередь, все необходимые решения примем, - отметил Дмитрий Азаров.

Каждой семье, в которой погиб или пострадал отец или сын, создадут социальный паспорт. Также же, какие делают в отношении военнослужащих и их близких. Семьям погибших выплатят по 500 тысяч рублей, а траурные мероприятия поможет провести завод.

- Муниципальная и региональная власть также готова оказывать поддержку, - заверил губернатор. - Своих не бросаем. И в равной степени готовы помогать там, где это требуется, семьям тружеников. Еще раз хочу принести всем искренние соболезнования. Отклик на эту трагедию в регионе очень серьезный, все сопереживают. У нас в Самарской области люди небезразличны к чужой беде.

Напомним, взрыв прогремел около полудня 7 июля. Погибли сотрудники 3-го и 5-го цехов. ЧП произошло во время ремонта технического трубопровода.

Сотрудников, которые работали поблизости, вывели, остальной же завод продолжил работать как обычно.