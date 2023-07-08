Огромный столб дыма от горящего мусора поднялся над Самарой 8 июля 2023

Локализовали пожар за 20 минут.

В Самаре утром в субботу, 8 июля 2023 года, произошел пожар. Около дома №129 по улице Литвинова загорелся строительный мусор. Пламя охватило 150 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Огромный столб дыма был виден издалека.

- Дым был прямо черный. Видели его с площади Кирова. Такое ощущение, что очень сильный пожар, - поделилась с корреспондентом «КП-Самара» очевидица.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 10:07, уже через 20 минут пожар локализовали. На месте работали 19 человек и четыре единицы техники.