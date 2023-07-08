Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности

По словам Дмитрия Азарова, его искренне радует, что в многонациональной губернии сегодня много больших, дружных и счастливых семей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Праздник отмечают 8 июля, официально его установили указом президента в 2022 году и приурочили ко дню памяти святых Петра и Февронии.

- В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные, культурные традиции, а в некоторых странах размывается само понятие семьи и семейных уз, следование заветам наших предков становится залогом укрепления и процветания России, - отметил глава Самарской области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что приоритетами сейчас являются защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе.

- С целью решения этих задач по инициативе главы государства реализуются национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», расширяются меры поддержки семей с детьми, - говорится в поздравлении.

По словам Дмитрия Азарова, его искренне радует, что в многонациональной губернии сегодня много больших, дружных и счастливых семей. Глава региона заверил, что власти продолжат делать все, чтобы таких семей было больше, что будут созданы условия для повышения качества жизни и уровня благостояния людей, а также для воспитания образованного и здорового молодого поколения.

- От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, гармонии и согласия! И пусть ваш дом всегда будет согрет любовью и душевным теплом! – подытожил Дмитрий Азаров.