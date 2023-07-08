Самарцы назвали любимыми поэтами Пушкина, Есенина и Лермонтова

Самыми любимыми произведениями Пушкина самарцы назвали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и роман в стихах «Евгений Онегин». Фото: Артем КИЛЬКИН

Самарцы назвали любимых поэтов. В опросе портала Superjob приняли участие экономически активные горожане. Победителем голосования стал Александр Пушкин, его назвали любимым поэтом 22% опрошенных. Среди любимых произведений – отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и роман в стихах «Евгений Онегин».

В тройку лидеров у самарцев также вошли Сергей Есенин, которого назвали любимым поэтом 11% опрошенных, и Михаил Лермонтов, у которого 9% голосов.

Следом расположились Федор Тютчев, Владимир Маяковский, Александр Блок, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий, Эдуард Асадов, Борис Пастернак, Николай Некрасов, Омар Хайям, Иосиф Бродский и Евгений Евтушенко.