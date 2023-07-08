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НовостиПроисшествия8 июля 2023 10:14

В Самарской области школьник на мопеде выехал на встречку и попал в больницу

Подросток врезался в «Гранту»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Подростка доставили в медицинское учреждение с травмами головы и ног.

Подростка доставили в медицинское учреждение с травмами головы и ног.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исалкинском районе Самарской области в пятницу, 7 июля 2023 года, произошла авария с участием 14-летнего подростка. Школьник на мопеде Vento врезался в «Ладу Гранту», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В 19:40 в проулке между улицами Советской и Чекмасовской села Большое Микушкино 14-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Грантой», - уточнили в полиции.

Подростка доставили в медицинское учреждение с травмами головы и ног.

Напомним, еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в Самарской области 4 июля. В Большеглушицком районе 17-летний водитель Kia Magentis не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Пострадали пять человек – двое взрослых и трое подростков, в том числе водитель.