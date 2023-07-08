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НовостиПроисшествия8 июля 2023 11:08

В Волжском под Самарой 7 июля произошел крупный пожар

Пламя полыхало на площади 200 квадратных метров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Тушили пожар 26 человек и шесть единиц техники.

Тушили пожар 26 человек и шесть единиц техники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Волжский Красноярского района Самарской области вечером в пятницу, 7 июля 2023 года, произошел крупный пожар. Горели частный дом и постройки во дворе. Пламя полыхало на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Вызов поступил в 19:18. Тушили пожар 26 человек и шесть единиц техники, - уточнили в ведомстве.

Справиться с огнем удалось к 20:44. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания будут выяснять специалисты.

Напомним, крупный пожар произошел в Самаре утром в субботу, 8 июля 2023 года. В Кировском районе горел строительный мусор.