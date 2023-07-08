Из Самары в Грузию запустят прямые рейсы

Авиаперевозчик пока не объявлял о запуске рейсов, но разрешение на полеты получил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росавиация выдала разрешение компании Red Wings на запуск прямых рейсов между Самарой и городами Грузии. Самолеты могут начать летать из Курумоча в Кутаиси и Батуми, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом Росавиация отказала Red Wings в запуске прямых рейсов из Самары в Тбилиси, однако допуск есть у ряда других авиаперевозчиков. Кроме того, компания «Икар» планировала летать из Самары в турецкую Адану, однако допуск на эти полеты также не получила.

Напомним, ранее компания Red Wings объявила о запуске прямых рейсов из Самары в Ингушетию. Самолеты в Назрань полетят 23 июля.