«Крылья Советов» близки к подписанию лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

19-летний форвард забил в 13 играх чемпионата 12 мячей. Фото: ФК «Шахтер» (Солигорск) / fcshakhter.by

«Крылья Советов» близки к подписанию нападающего чемпиона Белоруссии «Шахтера» из Солигорска Егора Карпицкого. Об этом спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко заявил «Чемпионату».

- Егор Карпицкий переходит в «Крылья»? Думаю, что на следующей неделе клуб сделает официальное заявление по этому поводу. Думаю, что мы близко, - сказал Корниленко.

Карпицкому 19 лет, он выступал за сборные Белоруссии до 19 лет и до 21 года. За молодежную команду своей страны он забил три мяча в ворота российской молодежки.

Сейчас форвард «Шахтера» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Белоруссии с 12 голами, который он забил в 13 играх.