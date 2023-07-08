Температура воздуха в Самарской области поднимется до +39 градусов 10 июля

Жаркая погода не собирается покидать регион. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни сохранится жаркая погода. В понедельник, 10 июля 2023 года, воздух прогреется до +39 градусов, сообщают синоптики Приволжского УГМС. Осадков по-прежнему не обещают.

- В большинстве дней сохранится малооблачная, со слабым ветром, погода. В начале рабочей недели, с приближением ложбины циклона с юго-запада, количество облачности увеличится и ветер усилится. Температурный фон существенно не изменится, в дневные часы по-прежнему будет жарко, - рассказала синоптик Елена Чегодаева.

В воскресенье 9 июля ночью обещают +17… +22, жнем +32… +37; в понедельник 10 июля - +19… +24 ночью и +34… +39 днем; во вторник 11 июля - +19… +24 ночью и +28… +33 днем.