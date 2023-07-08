Школьник на мотоцикле погиб в ДТП с КАМАЗом в Самарской области

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и руководство территориального отдела полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Произошло это в Кинельском районе в субботу, 8 июля 2023 года. Школьник был пассажиром мотоцикла, который столкнулся с КАМАЗом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и руководство территориального отдела полиции. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

На место трагедии выехал и замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.

Полиция ищет участников и свидетелей аварии. Если у вас есть информация по этому ДТП, нужно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102.