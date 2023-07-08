Тольяттинский «Акрон» обыграл «Спартак» во втором товарищеском матче дня

Оба матча прошли один за другим 8 июля. Фото: ФК «Спартак»

Тольяттинский «Акрон» в субботу, 8 июля 2023 года, провел два контрольных матча с московским «Спартаком». Первая игра завершилась ничьей 1:1, за тольяттинцев забил Андрес Понсе, за красно-белых – Павел Мелешин. Второй матч «Акрон» выиграл 2:0, по голу забили Руслан Апеков и Александр Попов.

Сезон Первой лиги для тольяттинской команды начнется через неделю, 16 июля «Акрон» в Жигулевске примет челнинский «Камаз».

Ранее красно-черные представили домашний комплект формы на предстоящий сезон. На футболках нанесен паттерн Жигулевских гор.