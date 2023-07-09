Очевидцы сообщили о сильном пожаре со взрывами на турбазе под Самарой 9 июля 2023

Огонь разгорелся на турбазе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 9 июля 2023 под Самарой произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

По словам людей, горит территория неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном.

- Слышны крики людей, взрываются газовые баллоны, - сообщили очевидцы.

Пока получить комментарии МЧС не удалось.

«Комсомолка» следит за развитием событий.