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9 июля 2023 5:21

Очевидцы сообщили о сильном пожаре со взрывами на турбазе под Самарой 9 июля 2023

По предварительным данным, горит территория на острове Поджабный
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Огонь разгорелся на турбазе

Огонь разгорелся на турбазе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 9 июля 2023 под Самарой произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

По словам людей, горит территория неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном.

- Слышны крики людей, взрываются газовые баллоны, - сообщили очевидцы.

Пока получить комментарии МЧС не удалось.

«Комсомолка» следит за развитием событий.