Очевидцы сообщили о сильном пожаре со взрывами на турбазе под Самарой 9 июля 2023

Огонь разгорелся на турбазе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 9 июля 2023 под Самарой произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.
По словам людей, горит территория неподалеку от турбазы «Дебаркадер на суше» на острове Поджабном.
- Слышны крики людей, взрываются газовые баллоны, - сообщили очевидцы.
Пока получить комментарии МЧС не удалось.
«Комсомолка» следит за развитием событий.