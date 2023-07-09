Глава Самары порекомендовала оформить объекты на набережной Волги в едином стиле

Елена Лапушкина провела субботнее утро на волжской набережной. Фото: администрация Самары

В субботу, 8 июня 2023 года глава Самары Елена Лапушкина проверила благоустройство волжской набережной и пляжей. В мероприятии приняли участие руководители профильного департамента горадминистрации, Управления главного архитектора, муниципального автономного учреждения «Самарская набережная», а также главы внутригородских районов.

Чиновники дали оценку санитарному состоянию пляжей, прогулочных зон и объектов торговли на набережной.

- Радует, что новые конструкции на пляжах пользуются большой популярностью среди горожан. Среди них и теневые навесы с тентами из прочного материала, и деревянные удобные кабинки для переодевания, - отметила Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

В ходе мероприятия глава города пообщалась с предпринимателями, ведущими коммерческую деятельность на набережной, и высказала пожелания, чтобы все объекты потребительского рынка на этой территории были оформлены в едином стиле.

Также соответствующие службы получили поручения более тщательно промыть тротуарную плитку и прополоть газоны.