В Самаре тушат ангар возле Онкоцентра

В Самаре горит ангар на площади 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре 9 июля 2023 года загорелось строение на улице Солнечной, недалеко от Онкоцентра. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 15 часов 12 минут.

По данным ведомства, загорелся ангар по адресу: Солнечная, 48а.

- Площадь здания — 300 квадратных метров, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Угроза распространения огня отсутствует. Для тушения привлечены 41 человек и 11 единиц техники, - уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Погибших и пострадавших в этом пожаре, по официальным данным, нет. По свидетельствам очевидцев, на момент подготовки этого материала борьба с огнем продолжается, а дым и гарь от пожара уносит ветром на противоположный берег Волги, что создает дискомфорт отдыхающим на правобережье.

Рано утром 9 июля 2023 года сгорели несколько домиков на острове Поджабном в Самаре. «КП-Самара» публиковала свидетельства очевидцев.