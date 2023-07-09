Дождь с грозой пройдет через Самарскую область вечером 9 июля 2023

Жару в Самаре слегка ослабит стремительный ливень с грозой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дожди с грозами ожидаются в Самарской области вечером 9 июля 2023 года. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на данные Приволжского УГМС. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Согласно данным синоптиков, грозовой фронт стремительно движется с юга Самарской области. Ближе к 18 часам он должен захватить территорию областной столицы и двинуться далее в направлении Красноярского и Сергиевского районов.

А днем 10 июля метеорологи прогнозируют усиление южного ветра до 15-18 метров в секунду. При этом температура воздуха может достигать плюс 38 градусов по Цельсию. Это будет самый жаркий день на предстоящей неделе — к среде на регион опустится прохладная погода с дождями.