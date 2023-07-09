В самарском аэропорту Курумоч 157 пассажиров не могут вылететь в Хургаду 9 июля 2023 года

Более полутора сотен человек "зависли" в аэропорту Курумоч, ожидая вылета в Египет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

157 пассажиров, зарегистрированные на рейс Самара — Хургада, не могут вылететь в пункт назначения с утра 9 июля 2023 года. Борт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из аэропорта Курумоч в 11.10 по самарскому времени. Но посадку на самолет отменили, как следует из сообщений официальных источников, «по техническим причинам».

Среди пассажиров, ожидающих вылета уже около восьми часов, 27 детей в возрасте до 12 лет.

Ситуация, связанную с длительной задержкой вылета рейса сообщением Самара — Хургада, взяла на контроль Куйбышевская транспортная прокуратура.

- Контролируется соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч на момент публикации, вылет рейса Самара — Хургада планируется на 19.30.