Задержанный на 13 часов рейс из Самары в Хургаду вновь перенесли из-за неисправности самолета

В Курумоче уже полсуток провели пассажиры рейсов в Хургаду и Ереван Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиры рейса Самара — Хургада по-прежнему не могут вылететь к месту отдыха из аэропорта Курумоч. Рейс авиакомпании «Россия» должен был отправиться в направлении египетского курорта 9 июля 2023 года еще в 11 часов 10 минут утра.

Однако «по техническим причинам» вылет откладывался уже несколько раз. Очередное время, на которое перенесен вылет, - 00 часов 10 минут уже следующих суток. Таким образом, задержка борта составляет на данный момент уже 13 часов.

Как стало известно «КП-Самара» из неофициальных источников, в самолете Боинг-737-800, который должен отправиться в рейс, была обнаружена неисправность. Она устраняется на месте. Возможности заменить борт нет — так, во всяком случае объявляют пассажирам представители авиакомпании.

Среди 157 пассажиров — 27 детей в возрасте до 12 лет.

Также, по данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, на длительное время задержан рейс до Еревана. Самолет компании Red Wings, который должен был вылететь в Армению в 14 часов 25 минут 9 июля, задержан на 11,5 ч — его вылет планируется в 1 ч 55 мин ночи.