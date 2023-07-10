Жители Самары рассказали, что больше всего ценят в противоположном поле

Настоящего мужчину женщины также характеризуют чувством юмора и щедростью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, что жители Самары больше всего ценят в противоположном поле, с кем предпочитают вступать в брак и какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины.

Так, для горожан обоих полов важнее всего ответственность (32%), честность (31%) и интеллект (30%). Женщины обращают внимание в будущих мужьях на доброту (34%), надежность (32%) и порядочность (28%).

А вот по мнению мужчин, будущая жена должна быть верной и умной (по 28%), доброй (24%) и красивой (23%). Настоящего мужчину женщины также характеризуют чувством юмора, надежностью, верностью и щедростью.

Мужчины же думают, что для женщин важнее в муже спокойствие, сила и воля. А трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 12% женщин и 6% мужчин, а как настоящей женщины — 3 и 2% соответственно.

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