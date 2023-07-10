Житель Самарской области похитил оставленный на барной стойке телефон

В ломбарде телефон уже успели продать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в начале мая этого года житель Жигулевска обнаружил пропажу телефона после посещения одного из развлекательных учреждений Автозаводского района. В какой-то момент он вышел на улицу, а телефон оставил на барной стойке.

— В одном из комиссионных магазинов полицейские обнаружили и изъяли залоговые документы на сотовый телефон. Его уже успели продать, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сдавший технику молодой человек оказался безработным, ранее не судимым постоянным клиентом бара, где и отдыхал житель Жигулевска. Сотрудники полиции задержали 25-летнего парня, он признал вину.

Как выяснилось, в баре он воспользовался моментом, когда мужчина оставил свой телефон без присмотра и вышел. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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