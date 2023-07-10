В Самарской области сотрудницы банка не дали украсть три миллиона рублей

Прибывшие полицейские разъяснили женщинам, что их пытаются обмануть мошенники. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудницы банка предотвратили хищение трех миллионов рублей у двух местных жительниц. Полицейские и общественники вручили им благодарственные письма в рамках акции «Им благодарна полиция».

— В июне этого года на телефон 86-летней жительницы позвонил незнакомец, который предложил выгодно приобрести дорогостоящую мебель за 1,3 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина сразу же пошла в банк и по инструкции мошенников попыталась снять все деньги со своего счета. Однако сотрудница финансовой организации расспросила женщину и поняла, ее хотят обмануть. Тогда работница сказала, что такую большую сумму денег надо заказывать заранее и попросила женщину прийти на следующий день. Прибывшие полицейские разъяснили пенсионерке, что все дело в мошенниках.

А вот 56-летней местной жительнице мошенники предложили купить дачу. Она пришла получить потребительский кредит в размере 1,7 миллионов рублей. По ее взволнованному поведению сотрудница банка предположила, что местная жительница стала жертвой мошенников, и тоже сообщила в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.