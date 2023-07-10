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НовостиОбщество10 июля 2023 5:30

В Самаре вырос доход водителей-курьеров до 100 тысяч рублей

Специалисты подвели итоги года
Алена ПРОВКИНА
Аналитики рассказали о зарплатах специалистов

Аналитики рассказали о зарплатах специалистов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям продолжают рассказывать о зарплатах сотрудников разных сфер. Доход водителей-курьеров вырос за последний год.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, за последний год средний доход водителей-курьеров вырос до 57 тысяч рублей, а максимальный до 100 тысяч рублей. При этом, самих вакансий за месяц стало больше на 10%. Средняя зарплата у сотрудников на самокате или велосипеде теперь доходит до 40 тысяч рублей в месяц, а максимальная – до70 тысяч рублей.

Также специалисты отмечают, что средняя рыночная зарплата в городе увеличилась для водителей-курьеров, она составляет 57 тысяч рублей. В прошлом году сумма доходила до 48 тысяч рублей.