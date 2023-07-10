Жительница Самарской области дала деньги в долг прохожему на улице и была обманута

Полицейские нашли афериста, им оказался ранее судимый за мошенничество 31-летний местный житель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 45-летняя местная жительница дала деньги в долг случайному прохожему на улице. Возле торгового павильона к ней подошел мужчина, познакомился и попросил помощи.

— Незнакомец сказал, что у него хотят эвакуировать автомобиль и надо заплатить штраф в размере 4,5 тысячи рублей, а наличных денег у него с собой нет. Он пообещал перевести всю сумму долга женщине позднее, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина назвал ей лишь свой телефон для связи, и добросердечная жительница Тольятти передала незнакомцу деньги. Однако через несколько дней деньги так и не были перечислены, а телефон мужчины был выключен.

Полицейские нашли афериста, им оказался ранее судимый за мошенничество 31-летний местный житель. Мужчина намеренно ввел женщину в заблуждение, изначально не собираясь возвращать долг, и потратил деньги на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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