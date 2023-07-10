В Самаре из-за ураганного ветра на автомобиль упало дерево

Деревья обрушились на машины. фото: "Самара с огоньком"

В Самаре вечером 9 июля местных жителей предупредили о надвигающейся грозе и непогоде. В регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за усилившегося ветра.

В социальных сетях местные жители поделились последствиями непогоды 10 июля 2023 года. Одно из деревьев обрушилось на припаркованный легковой автомобиль. При этом, отмечают очевидцы, некоторые упавшие деревья не были старыми или трухлявыми.

- Непогода постаралась, - отметили горожане.

Напомним, недавно, 7 июля 2023 года, несмотря на солнечную погоду, дерево обрушилось на грузовик в центре города. О пострадавших не сообщалось.