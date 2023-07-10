В Самаре построят жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов

Подрядчик должен будет построить корпус до 30 ноября 2024-го. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре объявили торги на проектирование и строительство жилого корпуса «Дом-интернат для престарелых и инвалидов». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет управление капитального строительства Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить почти 120 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 119 347 661 рублей.

Объявление было размещено 7 июля, окончание подачи заявок запланировано на 24 июля, а победителя выберут 27 июля. Подрядчик должен будет должен будет сделать фундамент и основание здания, выполнить работы по устройству внутренних санитарно-технических систем и подъемно-транспортного оборудования, а также благоустроить территорию до 30 ноября 2024-го.

Напомним, строительство интерната для престарелых и инвалидов началось в Промышленном районе Самары весной 2023 года.

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