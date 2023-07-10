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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:46

Самарчанка придумала ребенка и два года получала на него пособия

Теперь мошенницу будут судить
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
За два года женщина получила больше 627 тысяч рублей.

За два года женщина получила больше 627 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 46-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Самарчанка два года получала пособия на несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

- В 2019 году подозреваемая представила пакет документов на предоставление ей единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат на ребенка, - говорится в сообщении.

В документах были указаны ложные сведения о рождении у самарчанки ребенка. Женщина якобы родила не в больнице и без медицинской помощи. За два года – с 2019 по 2021 – подозреваемая получила больше 627 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд.