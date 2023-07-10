Самарчанка придумала ребенка и два года получала на него пособия

За два года женщина получила больше 627 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 46-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Самарчанка два года получала пособия на несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

- В 2019 году подозреваемая представила пакет документов на предоставление ей единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат на ребенка, - говорится в сообщении.

В документах были указаны ложные сведения о рождении у самарчанки ребенка. Женщина якобы родила не в больнице и без медицинской помощи. За два года – с 2019 по 2021 – подозреваемая получила больше 627 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд.