В Самарской области ожидается +41 °C и сильный ветер 10 июля 2023 года

В этот день также ожидается усиление южного ветра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 июля 2023 года, в Самарской области ожидаются температурные рекорды из-за сильной жары. Так, в этот день температура воздуха может подняться до + 41 °C. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Изначально в опубликованном прогнозе погоды было указано + 33 °C и +38 °C. Однако температура набрала темпы, и позднее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

— До конца дня 10 июля местами в Самарской области ожидается сильная жара + 40 °C и + 41 °C, — говорится в сообщении.

В этот день также ожидается усиление южного ветра. Его порывы местами в регионе могут достигнуть 15-18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 19-24 °C.

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