В Самаре пропал 13-летний голубоглазый подросток со светлыми волосами

На момент пропажи он был одет в красные шорты. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самарской области пропал 13-летний мальчик. Где находится подросток, неизвестно с 9 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мальчик проживает в Самаре. Рост подростка составляет примерно 160 см, он худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами.

На момент пропажи он был одет в красные шорты, синюю или зеленую майку и камуфляжного цвета кроссовки.

Все, кто обладает какой-либо информацией относительно местонахождения ребенка или любой другой, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги поиска: Ася (+79277518770), Дарья (+79033354345).

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