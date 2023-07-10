Самарцы заметили столб густого дыма рядом с улицей Советской Армии

Столб дыма заметили над Самарой. Фото: Читатели "КП-Самара"

В Самаре поздней ночью, с воскресенья на понедельник, местные жители поделились информацией о крупном пожаре. Читатели «КП-Самара» предоставили кадры.

Очевидцы отмечают, что столб густого дыма видно с улицы Советской Армии. Горожане считают, что возгорание могло произойти в промышленной зоне.

- На улице стоит туман, который воняет горелым пластиком. Если открыть окно, дышать в квартире невозможно, - сообщают местные жители.

Редакция «КП-Самара» запросила официальную информацию в ГУ МЧС России по Самарской области. Подробности уточняются. О пострадавших не сообщается.