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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:38

Самарцы заметили столб густого дыма рядом с улицей Советской Армии

Горожане поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Столб дыма заметили над Самарой. Фото: Читатели "КП-Самара"

Столб дыма заметили над Самарой. Фото: Читатели "КП-Самара"

В Самаре поздней ночью, с воскресенья на понедельник, местные жители поделились информацией о крупном пожаре. Читатели «КП-Самара» предоставили кадры.

Очевидцы отмечают, что столб густого дыма видно с улицы Советской Армии. Горожане считают, что возгорание могло произойти в промышленной зоне.

- На улице стоит туман, который воняет горелым пластиком. Если открыть окно, дышать в квартире невозможно, - сообщают местные жители.

Редакция «КП-Самара» запросила официальную информацию в ГУ МЧС России по Самарской области. Подробности уточняются. О пострадавших не сообщается.