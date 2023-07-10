Находившегося в розыске жителя Самары задержали за кражу в супермаркете

Оказывается, мужчина скрылся от органов дознания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре росгвардейцы задержали местного жителя, который обокрал супермаркет крупной торговой сети. В итоге выяснилось, что он скрывался от правоохранительных органов.

— Вечером экипаж вневедомственной охраны патрулировал Октябрьский район Самары. Дежурному поступила информация о краже, которая произошла в супермаркете крупной торговой сети, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Патрульные выехали в магазин, расположенный на улице Революционной. Там они задержали 45-летнего самарца. Проверка личности по информационным базам данных показала, что мужчина находится в розыске.

Оказывается, он скрылся от органов дознания. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

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