Восемь лет строгого режима получил самарец, который изготавливал в лаборатории наркотики

В силу приговор вступил 15 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили 31-летнего мужчину, который изготавливал в лаборатории синтетические наркотики. «Синтетику» дилер собирался продавать в трех регионах – Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Задержали его сотрудники ФСБ.

- В конце 2022 года самарец задержан сотрудниками УФСБ при производстве наркотического средства общей массой более 2 кг, - говорится в сообщении Управления ФСБ России по Самарской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, которое передали в суд. Судья признал самарца виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В силу приговор вступил 15 июня.