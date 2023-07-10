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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:08

Восемь лет строгого режима получил самарец, который изготавливал в лаборатории наркотики

Мужчина планировал продавать «синтетику» в трех регионах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В силу приговор вступил 15 июня.

В силу приговор вступил 15 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили 31-летнего мужчину, который изготавливал в лаборатории синтетические наркотики. «Синтетику» дилер собирался продавать в трех регионах – Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Задержали его сотрудники ФСБ.

- В конце 2022 года самарец задержан сотрудниками УФСБ при производстве наркотического средства общей массой более 2 кг, - говорится в сообщении Управления ФСБ России по Самарской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, которое передали в суд. Судья признал самарца виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В силу приговор вступил 15 июня.