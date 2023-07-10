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НовостиПолитика10 июля 2023 8:29

Реготделение демократической партии России выдвинуло кандидата в губернаторы Самарской области

На данный момент четыре избирательных объединения выдвинули своих кандидатов
Ирина СИНЕГУБОВА
Выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 23 июля.

Выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 23 июля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается выдвижение кандидатов на выборах губернатора. Реготделение демократической партии России выдвинуло Григория Еремеева, 8 июля он уже предоставил документы. Об этом сообщили в избиркоме Самарской области.

На данный момент четыре избирательных объединения выдвинули своих кандидатов для участия в выборах губернатора Самарской области. Так, «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова, а кандидатом от ЛДПР стал депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Напомним, выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 23 июля. В 2023 году выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября. Результаты станут известны до 19 сентября.

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