Реготделение демократической партии России выдвинуло кандидата в губернаторы Самарской области

Выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 23 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается выдвижение кандидатов на выборах губернатора. Реготделение демократической партии России выдвинуло Григория Еремеева, 8 июля он уже предоставил документы. Об этом сообщили в избиркоме Самарской области.

На данный момент четыре избирательных объединения выдвинули своих кандидатов для участия в выборах губернатора Самарской области. Так, «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова, а кандидатом от ЛДПР стал депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Напомним, выдвижение кандидатов заканчивается в 18:00 23 июля. В 2023 году выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября. Результаты станут известны до 19 сентября.

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