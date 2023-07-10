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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:36

В Самарской области за два дня инспекторы ГИБДД выявили более 2000 нарушений

Правоохранители задержали 73 пьяных водителей
Алена ПРОВКИНА
В регионе прошли направленные рейды

В регионе прошли направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды в выходные дни. Мероприятие прошло с 7 по 9 июня 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, во время рейдов инспекторы выявили более 2000 различных нарушений. Подобные мероприятия проводят на постоянной основе. Особое внимание уделили водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. За время рейдов задержали 73 пьяных автолюбителя.

Помимо этого, сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений. Подобные рейды будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования.