В Самарской области за два дня инспекторы ГИБДД выявили более 2000 нарушений

В регионе прошли направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды в выходные дни. Мероприятие прошло с 7 по 9 июня 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, во время рейдов инспекторы выявили более 2000 различных нарушений. Подобные мероприятия проводят на постоянной основе. Особое внимание уделили водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. За время рейдов задержали 73 пьяных автолюбителя.

Помимо этого, сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений. Подобные рейды будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования.