Дмитрий Богданов представил проект Международного межвузовского кампуса на сессии ВЭБ.РФ

Дмитрий Богданов представил проект на сессии

Министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов представил проект студенческого кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ. Целью сессии является привлечение институтов развития к работе над решениями для развития кампуса.

Инициатором и инвестором сессии выступает компания ПроШкола. На встрече также присутствовали представители фонда и технопарка Сколково, банка МСП, РФЦ. Во время мероприятия Дмитрий Богданов акцентировал необходимость создания условия для взаимодействия вузов с индустриальными партнерами.

- Очень важно в этих точках роста специализаций сформировать такие научно-образовательные команды, которые в состоянии будут закрывать задачи государства, связанные сегодня с технологической независимостью. В этом плане институты развития, которые вы сегодня представляете - это большая палитра механизмов поддержки, которые могут быть нужны на территории кампуса со своими специальными продуктами, поскольку мы понимаем, что в одном месте концентрируется определенная научно-образовательная компетенция, - отметил Дмитрий Богданов

Один из участников встречи – студент СамГТУ представил проект приложения для кампуса, который включает в себя умное расписание, сервис поддержки и возможностью создавать студенческий рейтинг.

Также команда студентов разработала еще несколько проектов: создание единого сообщества по поддержке студентов, развитие территории у стадиона, создание редакции ИТ-кампуса и брендированные маршруты