В Самаре в кинотеатре на набережной покажут «Бегущий в лабиринте» и «Майор Гром»

10 и 11 июля фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 10 июня по 16 июля. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

10 и 11 июля фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. А вот 12 июля можно будет посмотреть «Форсаж. Возрождение» (17:00-18:45), «Высокий блондин в черном ботинке» (19:00-20:30), «Пятый элемент» (20:40-22:45).

В четверг, 13 июля, покажут «Пробуждение» (16:10-18:10), «Москва слезам не верит» (18:20-20:50), «Бегущий в лабиринте» (21:00-22:50). 14 июля запланированы к показу «Послание в бутылке» (16:30-18:40), «На острие» (18:50-20:45), «Прогулка» (20:55-23:00).

15 июля зрители увидят на экране «Небесный замок Лапута» (16:00-18:05), «Майор Гром: Чумной Доктор (расширенная версия)» (18:15-20:50), «Трасса 60» (21:00-23:00). А 16 июля будет детский день: «Марина — аистиная мама» (16:30-17:10), «Огонь, вода и ... медные трубы» (17:20-18:50), «Он - дракон» (19:00-20:50), «Малыш» (21:00-22:45).

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