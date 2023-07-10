Два автомобиля загорелись на ул. Партизанской в Самаре в ночь на 9 июля

В настоящий момент причины пожара неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на воскресенье, 9 июля 2023 года, в 01:58 произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. На улице Партизанской, 68 загорелись два транспортных средства. Об этом «КП-Самара» сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Возле дома горели отечественный автомобиль «Лада Калина» и иномарка «Хонда». В тушении легковушек участвовали девять человек и одна техника, — рассказали в пресс-службе.

Локализация пожара была объявлена в 02:10, а полностью ликвидировать его удалось в 02:12. О пострадавших ничего не сообщается. В настоящий момент причины пожара неизвестны. Специалистам предстоит выяснить, был ли это намеренный поджог или все дело в установившейся жаре.

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