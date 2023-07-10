В Самарской области над алкогольным магазином поднялся густой дым

Жители опубликовали кадры в соцсетях. Фото: "ЧП Самара"

В городе Тольятти Самарской области местные жители поделились кадрами еще одного серьезного пожара. По словам очевидцев, огонь бушует в алкогольном магазине.

О происшествии сообщили в социальных сетях в понедельник, 10 июля 2023 года. Горожане отмечают, что возгорание могло произойти в алкогольном магазине на улице Автостроителей, 12а. Местные жители полагают, что причиной пожара могло стать замыкание. Официальной информации о происшествии пока нет. Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МЧС России по региону. Подробности уточняются.

Напомним, еще одно возгорание заметили в областной столице. Пожар случился рядом с улицей Советской Армии. О пострадавших не сообщается.