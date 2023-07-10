В Самаре стоимость жилого «квадрата» составит 36 674 рубля на третий квартал 2023 года

В этом году на получение соцвыплат претендуют 205 молодых семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовятся утвердить новый норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал 2023 года. Речь идет о показателе, который используют для расчета соцвыплат, предоставляемых молодым семьям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

– Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Самаре на третий квартал 2023 года в размере 36 674 рублей, – говорится в проекте документа.

Данное постановление будет применяться для расчета размера социальных выплат в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской

области» до 2025 года».

Отметим, в целом по Самарской области размер средней рыночной стоимости жилого «квадрата» на третий квартал 2023 года составляет 89 952 руб. Согласно утвержденному губернатором региона списку, в этом году на получение соцвыплат претендуют 205 молодых семей.

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