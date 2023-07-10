Полицию Татарстана наградили за задержание подозреваемого в убийстве девушки, которой перерезали горло в Самаре

Фаиль Мифтахов и Салават Хидиятуллин поймали предполагаемого убийцу через несколько часов после трагедии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана получили награды за задержание предполагаемого убийцы Екатерины К., которой перерезали горло в Самаре. Напомним, трагедия произошла в начале июля 2023 года. Молодой самарчанке перерезали горло и выбросили на дорогу из собственного автомобиля. Девушка погибла.

Спустя несколько часов полицейские нашли автомобиль погибшей, а также установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний житель Татарстана Амирханз Г. Его удалось поймать неподалеку от Казани. Старший лейтенант полиции Фаиль Мифтахов и лейтенант полиции Салават Хидиятуллин остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого.

Начальник УУР регионального МВД полковник полиции Павел Жилюнов наградил сотрудников Госавтоинспекции Татарстана.

– Полковник полиции поблагодарил полицейских, вручил им почетные грамоты и ценные подарки за образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленную инициативу и профессионализм при задержании, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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