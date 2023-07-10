Самарцам рассказали, кто сможет получить отпуск более 28 дней

Горожанам рассказали о дополнительных днях отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, кто может отдыхать больше 28 дней и как рассчитываются отпускные. Глава исследовательского центра рассказала подробности.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у работников – 28 календарных дней. Получить больше дней можно в двух случаях: если работнику установлен «удлиненный отпуск» или работник имеет право на ежегодный дополнительный отпуск.

Удлиненный отпуск получает работник на основании закона. Его предоставляют: несовершеннолетним, работникам с инвалидностью, педагогическим работникам, судьям и спасателям. Дополнительный отпуск могут получить в случае, предусмотренным законом, или в случае, предусмотренным трудовым договором.