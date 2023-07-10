Посвященный романсу концерт пройдет в самарской музее Модерна 13 июля

Стоимость билета составляет 300 рублей, его можно приобрести в кассе музея в день мероприятия. Фото: музей Модерна

В четверг, 13 июля, в Самаре в музее Модерна пройдет концерт, который будет посвящен романсу. С 18:30 для слушателей будут звучать произведения русских и зарубежных композиторов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На сцене выступят солисты Самарской филармонии: Юлия Маркова (меццо-сопрано) и Павел Назаров (фортепиано), а также артист губернского мужского хора «София» Денис Вдовин (бас). Вести мероприятие будет лектор-музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова.

Также участники концерта исполнят пьесы «Вальс» и «Романс» Рахманинова в шесть рук. Стоимость билета составляет 300 рублей, его можно приобрести в кассе музея в день мероприятия. Всех желающих просят записаться по ссылке.

Также отмечается, что желательно приходить за 15 минут до начала концерта.

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