В Самарской области пожар в алкогольном магазине потушили за полчаса

Возгорание произошло в торговом павильоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти утром в понедельник, 10 июля, местные жители сообщили о серьезном задымлении. По словам горожан, пожар случился в алкогольном магазине.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание произошло в Автозаводском районе на улице Автостроителей, 6а. Сообщение о пожаре поступило в 13:07. Пожарные прибыли на место и приступили к работе. Ликвидировать возгорание удалось в 13:38. Горел торговый павильон на площади в 50 квадратных метров. Для работ привлекались 7 единиц техники и 26 человек.

Напомним, еще один пожар случился в областной столице рядом с улицей Советской Армией. О причинах возгорания пока неизвестно.