МегаФон признали лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Только за счет программы рефарминга удалось повысить скорость в 24 регионах на треть. Фото: пресс-служба Мегафона

Мобильную сеть МегаФона в очередной раз признали лучшей в России. Так, в 2023 году оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета согласно независимому исследованию международной компании Ookla®.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, для составления рейтинга было проанализировано более 3,2 миллиардов замеров, полученных от двух миллионов уникальных устройств. По их итогам МегаФон признали лидером по этому показателю второй год подряд.

А по скорости мобильного интернета МегаФон остается на первом месте уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодняшний день это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

— Сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах и небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры, — сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

Также отмечается, что только за счет программы рефарминга удалось повысить скорость в 24 регионах на треть. А с начала года пропускная способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram была увеличена более чем на 40%.

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