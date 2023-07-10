В Самарской области водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет

Пострадавших доставили в медучреждение. фото: ГУ МВД России по региону

В Пестравском районе Самарской области из-за аварии пострадали три человека. Водитель не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 43-летний водитель ехал на отечественном автомобиле «Lada Largus» по автодороге «Марьевка – Тростянка – Малоархангельское» в направлении села Падовка. Во время движения мужчина съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и две несовершеннолетние пассажирки. Их доставили в медицинское учреждение.