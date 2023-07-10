В Самарской области высокая пожарная опасность лесов сохранится до 14 июля 2023 года

Жителям временно запрещено посещать леса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 11 по 14 июля 2023 года сохранится высокая пожароопасность лесов – 4 класс. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на штормовое предупреждение от Приволжского УГМС.

– В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности, – поясняют специалисты.

Жителям советуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры рядом с лесополосой, не жечь сухую траву.

Отметим, что завтра в регионе ожидается гроза и град. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.